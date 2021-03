Krollis è un attaccante di soli 19 anni già nel giro della Nazionale maggiore della Lettonia. A gennaio ha lasciato il Metta per il Valmiera in quello che è ad oggi il trasferimento più costoso nella storia del campionato lettone

Possibile futuro in Italia per Raimonds Krollis, il talento più importante del calcio lettone in questo momento. Diciannove anni compiuti lo scorso ottobre, l’attaccante che un po’ ricorda l’ex Roma Patrick Schick è già nel giro della Nazionale maggiore guidata da Kazakevics. Due giorni fa ha giocato gli ultimi dieci minuti del match con il Montenegro valevole per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, ulteriore spazio dovrebbe poi ritargliarselo domani contro l’Olanda e martedì contro la Turchia.

Krollis ha lasciato il Metta per il Valmiera a gennaio, in quello che è ad oggi il trasferimento più costoso nella storia del campionato lettone. Con la nuova maglia è partito subito alla grande realizzando tre gol nelle prime due partite della Virsliga (il principale campionato della Lettonia), per giunta con la fascia da capitano al braccio. Parliamo di un talento davvero in ascesa che presto potrebbe fare il grande salto nel calcio che conta. Secondo infatti le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, in Italia il classe 2001 interessa a diversi club, sia di Serie A che della cadetteria, dove forse avrebbe maggior spazio per crescere ancora, magari in prestito proprio da un club di massima serie.