CMIT TV | Caldirola e l’amicizia con Gariboldi: “In difesa menava!”

Alla CMIT TV, ospite d’eccezione Luca Caldirola, difensore del Benevento, che ritrova il nostro Andrea Gariboldi, amico d’infanzia

Ospite della nostra diretta sulla CMIT TV, ieri sera, Luca Caldirola, difensore del Benevento, reduce dalla grande impresa con il club sannita sul campo della Juventus. Oltre che per parlare di calcio, la diretta è stata l’occasione per il centrale per ritrovare un amico d’infanzia, il nostro Andrea Gariboldi.

Chiacchierata amichevole per ricordare aneddoti del passato. Caldirola, in particolare, spiega: “Lui era un difensore, ricordo che menava…”. Destini calcistici, tra i due, almeno inizialmente molto diversi. “Aveva le qualità di un numero 10, soprattutto nel dribbling – ha ricordato Gariboldi – Quando seppi che lo voleva l’Inter non pensavo che lo avrei mai visto da difensore”.