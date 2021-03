La Roma guarda al prossimo portiere viste le prestazioni di Pau Lopez e l’età avanzata di Mirante: l’ultimo nome arriva dal PSG

La Roma è alle prese con la possibile rivoluzione in estate. Tanto dipenderà ovviamente dall’allenatore, che a questo punto difficilmente sarà Paulo Fonseca. I giallorossi dopo il ko col Napoli si sono allontanati dalla zona Champions League, e anche se alla fine il portoghese dovesse riuscire a centrarla non sarebbe scontata la sua permanenza. Sarri e Allegri sono sempre i nomi principali, anche se negli ultimi giorni i quotidiani hanno parlato anche di Nagelsmann e Juric. I Friedkin e Pinto, però, rivoluzioneranno la rosa in ogni caso, con l’obiettivo di svecchiarla e non solo.

L’obiettivo è quello di potare i ‘rami secchi’, non rinnovando i contratti agli over 30 e cercando di abbassare l’età media della squadra oltre che il monte ingaggi. Così, oltre ai vari Fazio, Jesus, Santon, Pastore, Dzeko (non facile da piazzare) e Mirante, la Roma saluterà anche chi non ha convinto. Vedi Pau Lopez, in due stagioni mai in grado di prendersi davvero il posto e dare sicurezza. Infatti i giallorossi sono a caccia di un portiere, seguono Gollini e Musso, ma non solo. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ultimo nome porta ad Alphonse Areola: il francese classe ’91 è in prestito al Fulham dal PSG. Fa parte della scuderia di Raiola ed è in scadenza 2023. Non sarebbe un investimento troppo costoso.