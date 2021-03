La Juventus pare sempre più determinata a muoversi in attacco sul calciomercato. Tutto ruota attorno al futuro di Cristiano Ronaldo: i bianconeri valutano la doppia pista

La Juventus è sempre più determinata a intraprendere una vera e propria rivoluzioni in diverse parti della sua rosa. Le posizioni di diversi interpreti di primo livello in casa bianconera sembrano in bilico e molti hanno posto l’accento anche su quale potrebbe essere il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese, infatti, è stato messo in discussione dopo alcune brutte prove, soprattutto quella contro il Porto in Champions League.

Vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni quale potrebbe essere il futuro del campione portoghese. Da non sottovalutare, infatti, la pista Real Madrid per CR7 con il calciatore che sarebbe anche disposto a un sacrificio per il ritorno in Blancos. In ogni caso, la Juventus sembra valutare con attenzione anche un altro scenario: la permanenza del portoghese e l’affiancamento al fenomeno ex Manchester United di un nuovo bomber. Ecco le possibili piste e tutte le ultime novità. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo resta: Aguero o Kean per affiancarlo

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’intenzione di Cristiano Ronaldo sarebbe quella di restare alla Juventus, ma alle sue condizioni e dunque con un nuovo partner d’attacco in grado di innalzare il livello della squadra di Andrea Pirlo. Le due piste principali, secondo la Rosea, sono quelle di Sergio Aguero e Moise Kean. Per l’argentino potrebbe profilarsi un’operazione simile a quella che portò Tevez a Torino. Il feeling con Guardiola è in ribasso e quest’anno ha avuto diverse noie fisiche. Occhio anche al possibile ritorno di Kean, che sta impressionando in questa stagione: il riscatto per il PSG pare difficile, ma i bianconeri dovranno trattare con l’Everton.

Restano sullo sfondo, ormai abbastanza defilate, le piste che porterebbe a Giroud, Jimenez e Dzeko. Da non scartare, infine, i nomi di Scamacca e Milik che nei mesi scorsi in diverse occasioni sono stati accostati ai bianconeri.