Bomba di calciomercato proveniente dalla Spagna: il big punta a lasciare l’Inter per raccogliere l’eredità di Sergio Ramos al Real. Svelato il prezzo dell’affare

Dalla Spagna rimbalza una voce clamorosa: Milan Skriniar punta a lasciare l’Inter per sbarcare al Real Madrid. Per ‘Don Balon’ il difensore slovacco si sarebbe già offerto alle ‘Merengues’ come sostituto, o meglio erede di capitan Sergio Ramos ancora con il contratto in scadenza a giugno. Skriniar vorrebbe dire addio all’Inter a causa, scrive il portale spagnolo, del suo rapporto tutt’altro che idilliaco con Antonio Conte.

Nonostante il tecnico gli abbia ridato fiducia e una maglia da titolare, quindi, tra i due continua a non scorrere buon sangue… Skriniar al Real, ma a che prezzo? Per ‘Don Balon’ l’affare potrebbe andare in porto intorno ai 70 milioni di euro, una cifra ‘shock’ per un mercato ancora in piena pandemia, una cifra che consentirebbe ai nerazzurri di realizzare pure una super plusvalenza.