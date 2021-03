Tonali protagonista in negativo con l’Under 21. Stagione finora incolore per il talento classe 2000 con la maglia del Milan

Sandro Tonali non ha convinto finora nella sua esperienza al Milan. L’ex talento del Brescia è stato uno dei colpi di grido del ‘Diavolo’ nell’ultima finestra estiva del mercato, ma per il momento sta deludendo le attese nonostante lo spazio trovato in mediana complici i problemi fisici accusati da Bennacer. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini vuole il riscatto | Tesoretto pronto: le cifre

Milan, Ravezzani lancia l’allarme per Tonali

Il classe 2000 ha perso anche il posto tra i convocati nella Nazionale maggiore, tornando nell’Under 21 allenata da Nicolato. Anche qui però Tonali non è riuscito a fare la differenza e anzi si è reso protagonista in negativo con l’espulsione rimediata ieri nel match degli Europei di categoria pareggiato per 1-1 dagli Azzurrini contro la Repubblica Ceca. Pestone all’avversario e rosso nel secondo tempo per Tonali, al quale non risparmia una frecciata il giornalista Fabio Ravezzani: “Tonali gioca in modo anonimo con l’Under e si fa pure espellere per un fallo tanto antipatico quanto inutile”, sottolinea il direttore di ‘Telombardia’.

Ravezzani prosegue: “Eppure dovrebbe essere lui il gioiello, almeno in questa squadra. Una regressione che evidentemente non è solo attribuibile alla maglia del Milan. E che preoccupa“.