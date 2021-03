Anche Alessandro Florenzi ha commentato il 2-0 all’Irlanda del Nord e la prestazione degli Azzurri

L’Italia batte 2-0 l’Irlanda del Nord e continua il suo filotto di partite da imbattuta. Buon primo tempo, ripresa invece da rivedere come analizzato anche dal ct Mancini. Nel postpartita le parole di Alessandro Florenzi: “Rispetto ad altre volte avevo più spazio, con il movimento dei ragazzi davanti, poi Berardi ha fatto gol ed è venuto tutto alla grande. Contenti per la vittoria che è la cosa che contava più di tutte. Tutti quelli che entrano sono forti. Siamo un bel gruppo, ci sono tanti giocatori bravi, chiunque entra si integra bene in un gioco affiatato come il nostro”.

Poi sulla prestazione del secondo tempo e l’aggressività degli irlandesi: “Nei primi 10 minuti sono quasi venuti a uomo, noi giocavamo tanto con Pellegrini che si allargava nel primo tempo, poi loro venivano ad aggredirci alti a uomo e abbiamo perso qualche idea. Loro non hanno fatto tanto, hanno provato a spingere, ma è normale perché erano sotto 2-0, dobbiamo evitare situazioni come quelle di oggi perché possiamo farlo e siamo una squadra forte”.