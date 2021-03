I tifosi italiani, attraverso i loro account Twitter, hanno criticato la scelta del commissario tecnico Roberto Mancini di schierare Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini al centro della difesa della Nazionale azzurra: ecco alcuni tweet

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord di Baraclough in occasione del girone di qualificazione in vista dei prossimi mondiali del Qatar del 2022. Nonostante i molti talenti convocati dal commissario tecnico, al centro della difesa della squadra azzurra, Mancini ha preferito optare per la coppia della Juventus formata da Bonucci e Chiellini, non proprio giovanissimi rispetto ai vari Bastoni e Mancini. Su Twitter, i tifosi italiani si sono sfogati in merito all’argomento criticando le scelte dell’ex Inter e Manchester City.

ECCO ALCUNI TWEET

Ma la nazionale serve pee far allenare i giocatori della juve che non giocano? Cosa c'entra Chiellini #italiairlandadelnord — Roberto (@roberto_b82) March 25, 2021

#italiairlandadelnord e qui si gioca ancora con la premiata ditta Bonucci-Chiellini con in curriculum hanno la sconfitta con il Costarica e l'esclusione dai mondiali del 2018 con la Svezia…. — luca pagni (@lucapagni) March 25, 2021

Ma poi cosa hanno fatto Bonucci e Chiellini per essere preferiti a Mancini e Bastoni. Oh leggessi un giornale o opinionista dirlo. — Prince (@Prince17237) March 25, 2021