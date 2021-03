La battaglia infinita tra Inter e Juventus si sposta ancora una volta anche al di fuori del campo. Dopo le ultime dichiarazioni di Nedved è arrivata la risposta di Materazzi

L’Inter conduce saldamente la classifica di Serie A con un buon margine sulle inseguitrici. La rivale più vicina resta il Milan, ma ad accendersi è il duello dialettico a distanza con la Juventus. Nella lunga intervista rilasciata da Pavel Nedved a ‘Dazn’, il vicepresidente dei bianconeri aveva sottolineato “Mio figlio era alle medie e ora guida la macchina ed è all’università, e lo scudetto è ancora nostro”. Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Spinto dal suo cuore nerazzurro, Marco Materazzi non ha perso occasione per rispondere in modo ironico all’ex calciatore della Juventus, postando su Instagram le parole di Nedved accompagnate in didascalia da quanto segue: “Pavel… Gli auguriamo tutti di poter vedere vincere anche la Champions prima che finisca gli studi, se la merita. I miei figli hanno visto vincere la Champions e il Mondiale, che facevano l’asilo e le elementari”.