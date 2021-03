Calciomercato.it vi offre in tempo reale l’esordio degli Azzurri nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2022

Tutto pronto a Parma per la prima partita delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. L’Italia ospita l’Irlanda del Nord e spera di partire con il piede giusto e conquistare subito la vetta della classifica nel Gruppo C. Imbattuto dal 10 settembre del 2018, Roberto Mancini vuole allungare la striscia positiva degli Azzurri. Per farlo, potrà contare anche su una tradizione favorevole negli scontri diretti: in sei sfide, sono arrivate quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Smith, J. Evans, Cathcart, Dallas; C. Evans, McNair, Mccann; Davis; Magennis, Whyte. All. Baraclough