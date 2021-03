Germania, un calciatore positivo al Coronavirus

Un calciatore della nazionale tedesca è risultato positivo al Covid-19 come sottolineato da una nota ufficiale della federcalcio della Germania

Campionati fermi per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. In Europa spazio ai gironi di qualificazione per il prossimo Mondiale. Protagonista anche la Germania di Loew che però ha già dovuto fronteggiare un piccolo incidente di percorso. La Federcalcio teutonica ha infatti annunciato la positività al Coronavirus di un calciatore, prima della sfida contro l’Islanda in programma a Duisburg.

Attraverso un comunicato la federazione ha fatto sapere: “Il test PCR di giocatori e staff della nazionale di mercoledì hanno mostrato un risultato positivo prima del testo contro l’Islanda a margine dell’inizio delle qualificazioni ai Mondiali che si terranno in serata (dalle 20:45, in diretta su RTL). In stretta collaborazione con il dipartimento della salute di Düsseldorf, il giocatore nazionale risultato positivo e attualmente privo di sintomi è stato immediatamente isolato. Sono attualmente in corso l’instaurazione dei contatti e l’ulteriore coordinamento con il dipartimento della salute”.