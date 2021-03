Per far quadrare i conti, il calciomercato ruota soprattutto attorno ai giocatori in scadenza o con un contratto fino al 2022, Juve e Roma si sfidano

Reduci entrambe da una pesante sconfitta casalinga, Juventus e Roma proveranno a sfruttare la sosta per le Nazionali per ricaricare le batterie e riordinare le idee, ma anche per continuare a lavorare in ottica calciomercato. Già limitati dalle conseguenze economiche del Covid, i margini di manovra delle due squadre dipenderanno anche dal piazzamento finale in Serie A. Per non farsi trovare impreparati, gli uomini mercato dei club italiani stanno monitorando con estremo interesse il mercato dei giocatori in scadenza a giugno prossimo o nel 2022. Alla seconda categoria, appartengono diversi giocatori del Real Madrid.

Calciomercato Juventus e Roma, sfida per Nacho

Tra questi, c’è anche Nacho. Seguito la scorsa estate da Milan, Napoli e Roma, il difensore spagnolo sta vivendo una stagione molto positiva, con venti presenze all’attivo. In scadenza di contratto a giugno 2022, il 31enne, secondo ‘As’, vorrebbe rimanere al Real e anche Zidane avrebbe speso un parere positivo in merito all’eventuale rinnovo contrattuale. Secondo il quotidiano iberico, il suo sogno sarebbe quello di terminare la carriera nel club che lo ha cresciuto e giocare nel nuovo stadio, ma, complice la sua situazione contrattuale, Juve, Roma e Liverpool si sono interessate a lui.