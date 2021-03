La Juventus sembra arrivata a un momento cruciale per il suo futuro, anche per quanto riguarda il calciomercato. Il big si avvicina all’addio: occhio alle possibilità di scambio

La Juventus non sta vivendo un’annata facile agli ordini di Andrea Pirlo. Le ambizioni in Champions League del club bianconero erano ben altre, ma è arrivata una brutta eliminazione dalla massima competizione europea per mano del Porto. Anche in campionato i risultati non sembrano decollare. Nell’ultimo turno, è arrivata una brutta sconfitta contro il Benevento che complica inevitabilmente le ambizioni scudetto del club bianconero.

Le dinamiche per il futuro del club restano sempre più in divenire anche per quanto riguarda il calciomercato. In particolare, bisognerà prestare grande attenzione a quanto potrebbe accadere sul fronte Paulo Dybala. L’attaccante argentino è lontano dal rinnovo di contratto e le parole di ieri di Pavel Nedved hanno aperto le porte a un possibile addio. L’accordo con il calciatore è in scadenza a giugno 2022 e il suo futuro sembra pendere sempre di più verso un trasferimento all’estero: ecco le ultime novità a riguardo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Bonsignore: “La panchina di Pirlo non è salva”

Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione: le ipotesi di scambio

Il rinnovo non arriva e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, l’avventura della Joya in maglia Juventus sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Ora sono al vaglio diverse ipotesi per il suo futuro, con la valutazione che non può essere certamente quella di qualche anno fa. Per l’argentino potrebbero profilarsi delle interessanti ipotesi di scambio con alcuni dei maggiori club europei, come vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni, con tutte le piste percorribili. In particolare, attenzione ai possibili scambi che porterebbero a Antoine Griezmann o Mauro Icardi, in modo da generare una corposa plusvalenza.

Da considerare anche come ormai la pandemia da Covid-19 abbia abbassato notevolmente le valutazioni. Per questo i sondaggio di club di Premier League come Chelsea e Tottenham non sono mai andati oltre i 40-45 milioni di euro. In ogni caso, la strada sembra ormai essere tracciata con Paulo Dybala che ormai pare in vendita e sempre più lontano dalla Juventus.