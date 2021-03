Paulo Dybala è pronto a lasciare la Juventus al termine della stagione. La destinazione più probabile dell’attaccante argentino sembra essere la Premier League. Sulle tracce dell’ex Palermo ci sono tre squadre di Londra

Il rinnovo non arrivo e l’addio per Paulo Dybala si avvicina. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2022, e nel suo futuro sembra esserci un trasferimento all’estero. Le parole di ieri, pronunciato da Nedved, fanno capire che l’ex Palermo è tutt’altro che incedibile:

“Ci è mancato. Credo che quest’anno non abbia disputato più di 800 minuti con noi: sono pochissimi. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto il direttore Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato”.

La stagione di Dybala è stata, fin qui, effettivamente da dimenticare: i numeri d’altronde non mentono, l’argentino ha collezionato 16 presenze totali, undici in Serie A e cinque in Champions League, per un totale di 859 minuti, andando a segno solamente tre volte.

Negli ultimi giorni, il nome di Dybala è stato accostato al Barcellona ma la meta più probabile, ad oggi, sembra essere la Premier League. L’ex Palermo, un paio di estati fa, è stato vicino al Manchester United ma in Red Devils non sembrano intenzionati a farsi nuovamente sotto. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato ad aver effettuato sondaggi per il giocatore, valutato 40-45 milioni di euro, sono Chelsea e Tottenham.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pensa a Dybala

Secondo quanto riportano in Spagna, ‘Sport.es’, c’è anche un’altra squadra, sempre di Londra, interessata, a Paulo Dybala. Si tratta dell’Arsenal di Arteta. Il tecnico sarebbe ben felice di accogliere il campione argentino in vista del sempre più probabile addio di Martin Odegaard, destinato a far ritorno al Real Madrid.

Attenzione dunque, anche, a possibili scambi con i Gunners, dove gioca Aubameyang. Nei giorni scorsi, in Inghilterra, riportavano di un rapporto non proprio idilliaco tra Arteta e l’attaccante, che potrebbe dunque lasciare l’Inghilterra, in estate.