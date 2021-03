Il Barcellona pronto a definire gli acquisti a parametro zero di Depay e Wijnaldum, nel mirino di Juventus e Inter per il mercato estivo

Juventus e Inter si devono arrendere al Barcellona. Due obiettivi nel mirino delle due big italiane avrebbero preso la strada del ‘Camp Non’ per il prossimo mercato estivo, come filtra nelle ultime ore dalla stampa spagnola. Depay e Wijnaldum sarebbero infatti vicini al trasferimento con la maglia blaugrana, con il nuovo presidente Laporta che avrebbe bloccato i due nazionali olandesi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Juventus e Inter ko: Barcellona pronto a chiudere per Depay e Wijnaldum

Il Barça – scrive il quotidiano Sport’ – starebbe per definire gli acquisti dell’attaccante e del centrocampista, per i quali ci sarebbe già un pre-accordo in attesa di essere ratificato non appena entrerà in scena il nuovo Consiglio d’Amministrazione della società catalana. Laporta accontenterà così Koeman, che da mesi è in pressing per avere a sua disposizione nel prossimo campionato i due giocatori. Sia per Depay che per Wijnaldum sarebbe pronto un contratto triennale fino al giugno 2024, con gli ingaggi dei due olandesi non così onerosi da appesantire troppo il bilancio (non certo roseo) del Barcellona.

Una notizia che metterebbe fuori Juventus e Inter dalla corsa per l’attaccante e il centrocampista, rispettivamente in scadenza di contratto con Lione e Liverpool. I bianconeri monitorano da tempo la situazione di Depay per l’attacco in caso di addio di Dybala, mentre la dirigenza interista si era attivata per Waijnaldum per rinforzare ulteriormente il pacchetto mediano a disposizione di Conte.