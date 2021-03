Sondaggio Twitter | Calciomercato Juventus, Zidane per il post Pirlo

L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it: la scelta dei tifosi in caso di esonero di Pirlo

Sono giorni e settimane piuttosto delicate in casa Juventus, a partire dalla situazione di Andrea Pirlo in panchina. La società bianconera, anche attraverso le parole di Nedved, ha confermato la piena fiducia nei confronti dell’allenatore. Tuttavia, in caso di clamorosa mancata qualificazione alla prossima Champions League, si tornerà inevitabilmente a parlare di esonero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 39,8% dei votanti vorrebbe vedere Zidane sulla panchina della Juve in caso di addio a Pirlo. L’ex centrocampista bianconero è preferito al ritorno di Allegri (33,1%). Seguono Spalletti (17,9%), e infine il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini (9,2%).