Periodo decisamente complicato per Paulo Fonseca e la Roma, che in difesa subisce troppi gol e ha diverse assenze: anche dall’allenamento di oggi non arrivano notizie confortanti

La sconfitta con il Napoli ha riaperto nuove crepe in casa Roma e soprattutto nell’allenatore Paulo Fonseca, che nel postpartita ha ammesso il problema di atteggiamento mentale nei confronti di certi big match. I giallorossi nelle ultime due sfide Champions con Milan e Napoli ha subito quattro gol, evidenziando dei problemi abbastanza importanti in difesa, quest’anno particolarmente colpita. Anche perché non ha praticamente mai avuto a disposizione Chris Smalling, quasi sempre ai box per infortunio.

Con il Napoli sembrava poter rientrare, ma la sua tabella di marcia ha subito un nuovo stop e ancora non è rientrato in gruppo. Anche nell’allenamento di oggi, il centrale inglese ha lavorato a parte per il solito problema al ginocchio insieme agli altri infortunati Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Per Bryan Cristante, rientrato due giorni fa dalla Nazionale, ha svolto lavoro personalizzato e terapie. Contro il Sassuolo alla ripresa, inoltre, Fonseca dovrà rinunciare anche a Ibanez che sarà squalificato.