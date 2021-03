Il numero uno del Monza, Silvio Berlusconi, ricoverato nelle scorse ore per alcune problematiche di salute

Nuovo ricovero per il patron del Monza, Silvio Berlusconi, dopo quello delle scorse settimane. L’ex numero uno del Milan è ricoverato al ‘San Raffaele’ di Milano per problematiche di salute. In casa biancorossa resta ricoverato anche l’Ad Galliani, dopo alcune complicanze per la positività al Covid-19.

Per continuare a leggere la news CLICCA QUI