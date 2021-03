Italia, UFFICIALE: infortunio per Kean, lascia il ritiro e torna al Psg

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, non avrà a disposizione l’attaccante del Paris Saint-Germain, Kean, per i prossimi impegni

Brutto risveglio per il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini. L’ex allenatore di Inter e Manchester City, tra le altre, non avrà a disposizione Moise Kean per i prossimi impegni contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il bomber del Paris Saint-Germain ha accusato un affaticamento muscolare e lo staff medico della Nazionale ha preferito rispedirlo a casa: questa mattina stessa farà ritorno a Parigi, dove lo attende l’allenatore del PSG, Mauricio Pochettino. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dalla FIGC: “Il calciatore Moise Bioty Kean ha accusato uno stato di affaticamento che lo rende indisponibile per le prossime gare della nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Per questo motivo Kean è stato escluso dalla lista dei convocati azzurri e questa mattina farà rientro farà rientro al club di appartenenza, il Paris Saint-Germain“. In attacco, dunque, restano a disposizione di Mancini nove calciatori: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile e Insigne.