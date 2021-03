Fiorentina, Iachini è il nuovo allenatore | Il comunicato UFFICIALE

La Fiorentina è all’alba di una nuova svolta per la sua stagione. Il club viola, dopo l’addio di Cesare Prandelli, ha appena annunciato ufficialmente il nuovo allenatore

Ribaltone sulla panchina della Fiorentina. Nelle scorse ore, si è verificato l’addio ufficiale di Cesare Prandelli e ora il club viola è pronto ad aprire un nuovo percorso con un importante ritorno in panchina. Già nelle scorse ore, infatti, vi abbiamo riportato come i contatti fossero in corso per l’arrivo di Giuseppe Iachini alla guida tecnica del club toscano. Ora c’è anche la conferma ufficiale. Sarà lui ad allenare la squadra in vista del finale di stagione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, UFFICIALE: si dimette Prandelli | “La mia carriera può finire qui”

Fiorentina, svolta in panchina: annunciato il ritorno di Iachini

La notizia era nell’aria già nelle scorse ore. Adesso è arrivato anche il comunicato sul sito della viola: “ACF Fiorentina comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Beppe Iachini. Il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori e riprenderà contatto con la squadra nella mattinata di oggi, mercoledì 24 marzo 2021″.