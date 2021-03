La Fifa ha annunciato la nuova squalifica per l’ex presidente Blatter e l’ex segretario generale Valcke

Arriva una nuova squalifica per Sepp Blatter e Jerome Valcke. La Camera Giudicante del Comitato Etico Indipendente della Fifa ha emesso un’altra sentenza ai danni dell’ex presidente e dell’ex segretario generale del massimo organo calcistico mondiale. Il Comitato Etico li ha squalificati per sei anni e otto mesi per illeciti finanziari legati alla concessione di bonus contrattuali in relazione alle competizioni sportive. A renderlo noto è stata la Fifa con un comunicato ufficiale.

Sia Blatter che Valcke erano stati già squalificati diversi anni fa: per il primo la sanzione scadrà a ottobre 2021, per il secondo a ottobre 2025. Scaduti questi termini, partiranno quindi le nuove squalifiche alle quali è stata aggiunta anche una multa pecuniaria di 1 milione di franchi svizzeri (1,07 milioni di dollari) da pagare entro 30 giorni. Le indagini su Blatter e Valcke hanno riguardato vari elementi “in particolare i bonus economici in relazione alle competizioni Fifa che sono stati pagati agli alti funzionari della direzione della Fifa; modifiche ed estensioni dei contratti di lavoro, nonché il rimborso da parte della Fifa di spese legali private nel caso del signor Valcke”.