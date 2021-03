Al via la fase a gironi dell’Europeo Under 21 ed esordio dell’Italia di Paolo Nicolato, che affronta la Repubblica Ceca

L’attesa è finita, prende il via la fase a gironi, che si giocherà da oggi al 31 marzo, dell’Europeo Under 21 con l’esordio dell’Italia contro la Repubblica Ceca nel gruppo B, lo stesso che comprende anche Spagna e Slovenia. Gli azzurri di Paolo Nicolato, che può contare su diversi giocatori importanti, su tutti il bomber del Genoa (di proprietà del Sassuolo) Gianluca Scamacca, autore di sette gol in dodici presenze, cercano i primi tre punti per accedere alla fase finale, che andrà in scena dal 31 maggio al 6 giugno prossimi. Avversario di giornata è la selezione ceca guidata da Karel Krejci. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Arena Petrol di Celje, in Slovenia.

FORMAZIONI UFFICIALI REPUBBLICA CECA-ITALIA

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Jedlička; Vitík, Chalus, Krejčí; Holik, Bucha, Sadílek, Šulc; Karabec; Lingr, Sasinka. Ct: Krejci

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Delprato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Tonali, Maggiore, Sala; Scamacca, Cutrone. Ct: Nicolato