Calciomercato, ritorno Jorginho in Serie A | L’annuncio dell’agente!

Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho, è tornato a parlare del futuro del suo assistito. Le dichiarazioni

Accostato anche alla Juventus soprattutto con Sarri in panchina e recentemente di nuovo al Napoli, per Jorginho si continua a parlare di un possibile ritorno in Serie A. In questo senso, ai microfoni 'Radio Marte', l'agente del centrocampista del Chelsea Joao Santos strizza l'occhio alle big.

Il procuratore dell’italo-brasiliano ha aperto al possibile ritorno in Italia, specialmente al Napoli: “È una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. Ritorno al Napoli un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale italiana, quindi dopo il Chelsea il nostro pensiero è quello di tornare in Italia. Se quando vorrà tornare il Napoli farà un’offerta la considereremo. Abbiamo trascorso tanti anni felici a Napoli e abbiamo tanti amici”.