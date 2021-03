Dalla Germania arrivano smentite circa l’approdo di Vazquez al Bayern Monaco. In scadenza col Real Madrid, l’esterno spagnolo sarebbe nel mirino del Milan

Lucas Vazquez in direzione Bayern Monaco? Il giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, smentisce l’indiscrezione spagnola che parla di approdo molto probabile in Baviera dell’esterno spagnolo in scadenza di contratto col Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Lipsia vende tutti | Lista esplosiva per Inter, Juve e Milan

Calciomercato Milan, Vazquez ‘colpo’ Champions

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Se il Bayern non è così avanti, o addirittura non interessato al 29enne, ecco che il Milan può avere ancora delle chance di portarselo a casa. Da tempo in Spagna danno i rossoneri molto interessati a Vazquez, un affarone visto che senza spendere un euro – per il cartellino – il club di Elliott farebbe suo un calciatore di ottimo livello e grandissima esperienza a livello internazionale, necessaria certamente in ottica ritorno in Champions League.