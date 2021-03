Sarebbe in stand-by la trattativa per il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio. Dall’estero, in caso di fumata nera, spunterebbe anche Favre

Continua il tira e molla tra la Lazio e Simone Inzaghi sul rinnovo di contratto del tecnico piacentino, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno. Non c’è ancora l’accordo con il club del presidente Lotito, malgrado i risultati positivi conseguiti dall’ex attaccante negli ultimi anni alla guida della Lazio. La trattativa sarebbe al momento in stand-by, con l’accordo che non sarebbe ancora così vicino e l’ufficialità perciò continua a slittare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Lazio, il piano B se salta l’accordo con Inzaghi

Malgrado gli ultimi intoppi filtrerebbe fiducia per il rinnovo, anche se come riporta il ‘Tempo’ la Lazio starebbe comunque pensando ad un piano B in caso di mancata intesa con Inzaghi sul prolungamento. Oltre ai profili di Gattuso e De Zerbi, il Ds Tare e Lotito sarebbero valutante anche le piste che portano a Juric e Gotti. Dall’estero, invece, il nome nuovo sarebbe rappresentato da Favre, ex allenatore del Borussia Dortmund. Per Inzaghi invece, se dovesse concretizzarsi l’addio alla Lazio, potrebbero aprirsi le porte di Napoli e Juventus con un eventuale ribaltone sulle due panchine.