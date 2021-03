Nome nuovo in ottica calciomercato Lazio in attacco. Come partner di Immobile, il Ds Tare guarda in casa River Plate

Con Caicedo che potrebbe partire in estate e Muriqi che ha disatteso le aspettative della dirigenza, la Lazio dovrebbe intervenire sul mercato la prossima estate per prendere un altro attaccante. La nuova ‘spalla’ di Immobile, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, potrebbe arrivare dall’Argentina ed in particolare dal River Plate. Nel mirino del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare sarebbe finito Rafael Santos Borre, 25enne centravanti colombiano con un passato in Europa con le maglie di Atletico Madrid e Villarreal. Proprio dalla Spagna arriva anche l’insidia più grande per il club capitolino vista la forte concorrenza del Celta Vigo che per primo si è mosso.