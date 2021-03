Calciomercato Juventus, ipotesi ritorno per Perin | I dettagli

Possibile ritorno e permanenza a Torino per Mattia Perin: ecco le ultime sul futuro del portiere attualmente in prestito al Genoa

Per la prima volta dopo ben nove stagioni, la Juventus arriva ad aprile con obiettivi completamente ridimensionati rispetto alle annate precedenti. L’eliminazione dalla Champions League e il ritardo nei confronti dell’Inter, infatti, hanno trasformato nella qualificazione alla prossima Champions l’obiettivo assolutamente da non fallire nel rush finale del campionato. Parallelamente, la società si trova già a programmare la prossima stagione con diversi nodi di calciomercato ancora da sciogliere. Su tutti tengono banco le situazioni relative al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, mentre in caso di qualificazione in Champions Pirlo non sarà messo in discussione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, ipotesi ritorno e permanenza per Perin | I dettagli

A giugno, inoltre, la dirigenza bianconera dovrà fare i conti i diversi giocatori, di fatto esuberi, di rientro dai rispettivi prestiti. È il caso ad esempio di Douglas Costa. Chi potrebbe invece fare ritorno a Torino per rimanere è Mattia Perin. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, se Buffon dovesse decidere di non continuare e quindi di non rinnovare per un’ulteriore stagione, la soluzione potrebbe essere proprio il rientro del portiere attualmente in prestito al Genoa. Come raccontato da Calciomercato.it, slitta ancora la decisione sul futuro di Gianluigi Buffon: per 43enne si attendevano novità sul rinnovo in questo mese, ma tutto è rimandato ad aprile-maggio. Il futuro di Perin, dunque, dipende anche dalla decisione dell’esperto portiere bianconero. Vi terremo aggiornati.