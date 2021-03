Calciomercato Juventus, Paratici a caccia del jolly 18enne

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici prende informazioni su un giovane talento: uomo jolly da schierare in varie posizioni

Aria di rivoluzione in casa Juventus, nella prossima stagione molto potrebbe cambiare tra le fila bianconere. Addii pesanti in vista nel gruppo storico, il club bianconero deve proseguire un’ottica di rinnovamento consistente. Nel mirino giocatori giovani e di talento, il ds Fabio Paratici è al lavoro e sta prendendo informazioni. Uno dei fronti più caldi è quello che riguarda l’Ajax, dove già nel recente passato ci si è assicurati un giocatore dal sicuro avvenire come de Ligt. Il dirigente bianconero sta prendendo informazioni in particolare su due giocatori.

Se uno è un nome già noto come quello del centrocampista Gravenberch, ‘Tuttosport’ spiega anche dei sondaggi per Rensch. 18 anni, Ten Hag lo sta schierando prevalentemente come terzino destro, ma in realtà può ricoprire più ruoli, disimpegnandosi anche come difensore centrale e centrocampista. Un jolly prezioso che tornerebbe utilissimo alla Juventus. Paratici intende farsi trovare pronto in vista del mercato estivo. Intanto, per le fasce laterali, rimane sempre in auge il nome di Nuno Mendes, 18enne terzino dello Sporting, già in orbita nazionale portoghese e che la Juve sta osservando da vicino in questi giorni. Infatti, il Portogallo affronterà l’Azerbaigian a Torino per le qualificazioni Mondiali.