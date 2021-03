Irrompe il Bayern Monaco nella corsa a Lucas Vazquez, che piace a Milan e Juventus. Il laterale offensivo del Real Madrid è in scadenza di contratto

Si sta dimostrando uno dei giocatori più preziosi nello scacchiere di Zinedine Zidane, grazie anche alla sua duttilità tattica. Stiamo parlando di Lucas Vazquez, pedina fin qui utilissima nelle alchimie di ‘Zizou’ al Real Madrid. Da contraltare alla stagione positiva del nazionale spagnolo c’è però la situazione relativa al rinnovo di contratto, con le trattative ancora in altomare tra le parti sull’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Milan e Juventus lontane: irrompe il Bayern per Lucas Vazquez

Il tipo stringe con Vazquez e la dirigenza del Real che al momento non hanno trovato un punto d’incontro per la firma sul nuovo contratto. Da diversi mesi la situazione del classe ’91 viene monitorata con attenzione all’estero, con il laterale offensivo nato a La Coruna che in Serie A ha attirato anche le attenzioni di Milan e Juventus. La concorrenza non mancherebbe però per le due big italiane, con il Bayern Monaco che si sarebbe aggiunto nella lista delle pretendenti a Vazquez come rivelato dal quotidiano ‘AS’. Il sodalizio campione d’Europa sarebbe una seria pretendente per il giocatore, che oltre a Milan e Juve piace anche in quel di Londra ad Arsenal e Tottenham.

Il Bayern avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage di Vazquez, con l’obiettivo di superare la concorrenza in caso di fumata nera per il rinnovo con il Real Madrid. In questo caso sfumerebbe anche un ipotetico colpo a parametro zero la prossima estate per Milan e Juventus.