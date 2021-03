Non solo la Roma, sul talento del Genoa Jacopo Turchet hanno messo gli occhi anche un club spagnolo e gli osservatori della Federazione

Jacopo Turchet sempre più importante per il Genoa Primavera di mister Chiappino. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, le ultime grandi prestazioni del centrocampista classe 2002 (su tutte quelle nei quarti di Coppa Italia, con tanto di gol, contro l’Empoli) hanno attirato l’attenzione pure degli spagnoli del Granada così come degli osservatori della Federazione per le Nazionali giovanili. Presto, quindi, Turchet potrebbe strappare la prima convocazione in azzurro.

Per quanto riguarda invece il primo contratto da professionista, di cui è ancora sprovvisto, ci risulta che è in agenda un incontro tra la società di Preziosi e l’entourage del ragazzo – vicino alla Roma a gennaio – entro la fine di aprile, ‘colori’ Covid permettendo.