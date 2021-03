Erik Lamela potrebbe tornare in Serie A: il club italiano valuta la possibilità di acquistare l’argentino del Tottenham

Erik Lamela potrebbe tornare in Serie A. L’esterno argentino, legato al Tottenham per un altro anno, è nel mirino di un club italiano. E’ il Bologna che sta valutando la possibilità di mettere le mani sull’ex Roma come svelato da Walter Sabatini in un’intervista a ‘Il Resto del Carlino’. Il dirigente ha spiegato che Lamela è uno dei nomi sui quali si stanno facendo delle valutazioni: il suo arrivo però sarebbe legato alla partenza di Riccardo Orsolini, nei giorni scorsi accostato nuovamente al Milan. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Sabatini ha dichiarato: “Stiamo cercando di capire se ci sono le possibilità per arrivare a Lamela e non è detto”. Il dirigente poi aggiunge: “Dovesse uscire Orsolini, non ci sarebbe sostituto migliore, vedremo”. Il Bologna però non ha intenzione di vendere tutti i suoi pezzi pregiati: “Non venderemo i migliori ma un migliore o al massimo due. Una cessione non è obbligatoria – ha spiegato – ma è consigliabile”.