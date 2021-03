SONDAGGIO CM.IT – Italia, azzurri sul mercato: ecco chi cambierà maglia!

Italia in ritiro per le qualificazioni Mondiali, azzurri oggetto di rumours di calciomercato: nel sondaggio di CM.IT ecco chi cambierà maglia

L’Italia di Roberto Mancini è in ritiro a Coverciano per affrontare le prime tre sfide del percorso di qualificazione ai Mondiali 2022. Gare subito fondamentali contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania per provare a mettere in discesa il discorso, azzurri che non vogliono fallire dopo l’esclusione di quattro anni fa. E nella nostra Nazionale ci sono diversi giocatori nel mirino dei grandi club per discorsi di calciomercato, pronti a infiammarsi nella prossima estate.

Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter in un sondaggio chi cambierà maglia la prossima stagione, tra i nomi più ‘caldi’ del momento. I votanti, per il 41%, si dicono certi che toccherà a Locatelli, messosi in luce con il Sassuolo e pronto a ritentare il grande salto. In seconda posizione Belotti, che può lasciare il Torino secondo il 25,7% dei partecipanti al sondaggio. Meno possibilità di vedere Donnarumma via dal Milan (22,9%), mentre solo per il 10,5% Kean dirà addio al Psg.