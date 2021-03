I dati del bollettino sul coronavirus di martedì 23 marzo 2021: 18.765 nuovi casi, 551 morti nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha pubblicato i dati relativi al bollettino sul coronavirus di martedì 23 marzo 2021. Sono 18.765 i nuovi casi di Covid in Italia, per un totale di 3.419.616 contagiati da inizio pandemia. A fronte di 560.654 tamponi, molecolari e antigeni, effettuati, il tasso di positività è al 5,6%. Purtroppo i decessi sono 551: da gennaio non si registrava un numero così elevato. In totale le vittime sono 105.879 dallo scorso febbraio. I guariti invece odierni sono 20.601 per un totale di 2.753.083. Con questi numeri, gli attualmente positivi sono 560.654, con un calo di 2.413 unità rispetto a ieri.

Dal punto di vista ospedaliero, sono 3.546 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un aumento di 36 unità rispetto a ieri e 317 ingressi giornalieri. I ricoverati ordinari sono 28.428 persone, con un incremento di 379 unità nelle ultime 24 ore. Infine, la Lombardia resta la regione con più casi (3.643 nelle ultime 24 ore), seguita da Piemonte (2.080) e Veneto (1.966).