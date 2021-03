Bayer Leverkusen, UFFICIALE l'esonero di Bosz | Al suo posto Wolf

Il Bayer Leverkusen ha esonerato Peter Bosz. Il club tedesco ha già annunciato il suo sostituto: l’ufficialità e tutti i dettagli

Peter Bosz non è più l’allenatore del Bayer Leverkusen. Come comunicato dal club tedesco attraverso una nota ufficiale, il tecnico olandese è stato sollevato dall’incarico dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Hertha Berlino. La squadra è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite ed è scivolata al sesto posto in classifica in Bundesliga. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Già annunciato anche il sostituto. Sarà Hannes Wolf, come reso noto dalla società subito dopo l’esonero di Bosz: “Hannes Wolf succederà a Bosz come capo allenatore fino alla fine di questa stagione. Il 39enne lascia la Federcalcio tedesca (DFB), dove è stato l’ultimo allenatore della Nazionale U18. Wolf sarà supportato a Leverkusen dall’assistente allenatore Peter Hermann”.