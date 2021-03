La Sampdoria prosegue nella lunga lista di rinnovi: Manolo Gabbiadini ha prolungato il suo contratto fino al 2026

Nuovo rinnovo in casa Sampdoria. La società blucerchiata, in attesa di risolvere il futuro del tecnico Ranieri e di Quagliarella, ha ufficializzato il prolungamento contrattuale di Manolo Gabbiadini. L’attaccante classe ’91, che era in scadenza nel 2023, ha rinnovato il suo contratto per altre tre stagioni fino al giugno 2026. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, rinnovo Quagliarella: c’è ancora distanza

Il comunicato ufficiale sul sito del sodalizio ligure: “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manolo Gabbiadini. Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 111 presenze e 36 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026″. Il rinnovo di Gabbiadini si aggiunge agli accordi raggiunti nelle scorse settimane con Verre, Colley, Ekdal, Yoshida, Augello e Audero.