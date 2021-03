Il calciomercato Roma mette a rischio la panchina di Fonseca, tra i nomi per il futuro non solo Sarri e Allegri

La Roma vaglia il destino di Fonseca. La recente sconfitta contro il Napoli ha offerto nuovi spunti di riflessione alla società, che già in precedenza aveva messo in dubbio la permanenza del tecnico portoghese. Senza la qualificazione per la prossima Champions League, ad oggi a serio rischio, potrebbe concretizzarsi l’arrivo di una nuova guida. Tra i nomi sondati, come anticipato da Calciomercato.it, figurano ancora Sarri e Allegri, ma la dirigenza valuta anche profili stranieri.

Calciomercato Roma, dubbi su Fonseca: c’è anche Sarri

In cerca di nuove squadre da due stagioni, Max Allegri non è mai scomparso dall’agenda dei Friedkin e ha già dato totale disponibilità, ma per lui non c’è solo la Roma, considerati gli interessi anche dall’estero. Una seconda scelta per l’ambizioso progetto giallorosso è Sarri, che tra le opzioni al vaglio preferirebbe proprio quella capitolina, ma non scarta il ritorno al Napoli (pista al momento raffreddata). Infine, tra gli allenatori graditi, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, figurano altresì Juric del Verona e Nagelsmann, attuale allenatore del Lipsia.