Potrebbe arrivare dalla Serie A il nuovo esterno sinistro per la Juventus di Andrea Pirlo. Pronta l’offerta all’Atalanta

Stagione deludente per la Juventus che ha raccolto fin qui solamente la vittoria in Supercoppa contro il Napoli e l’accesso alla finale di Coppa Italia. A condire il tutto la prematura uscita dalla Champions League ed una classifica in campionato ben distante da quella delle ultime stagioni. Il dominio bianconero in Serie A è infatti destinato a concludersi in questa annata a favore dell’Inter. A giugno sarà poi tempo di tirare le somme tra campo, panchina e mercato. Proprio il calciomercato dovrebbe venire in soccorso di Pirlo, con Paratici e soci a caccia di un nuovo esterno sinistro, alla luce anche delle condizioni molto altalenanti di Alex Sandro. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube !

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i due bianconeri che portano il bomber

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Allegri, Roma in pole: pressing Napoli. Intanto la Juventus…

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per Gosens

La dirigenza del club juventino si è già messa al lavoro per tornare ai fasti del recente passato, a partire dal prossimo mercato estivo. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ la Juventus ha avuto diversi contatti con l’Atalanta per valutare l’acquisizione di Robin Gosens. Il nazionale tedesco è da tempo sotto i riflettori del club di Agnelli, che potrebbe presentare nelle prossime settimane un’offerta per acquistare il suo cartellino. Esterno sinistro dalle spiccate qualità offensive, Gosens ha un accordo in scadenza nel 2022, e il suo valore di mercato si assesta sui 40 milioni di euro. La priorità per la corsia mancina sarà quindi il numero 8 dell’Atalanta che piace molto anche all’Inter di Conte, da tempo a caccia di un esterno proprio in quella zona di campo. 10 reti e 7 assist in questa annata per il mancino di Gasperini tra coppe e campionato: numeri che lasciano ben capire la sua maturazione.