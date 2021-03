Ronald Koeman resterà ancora sulla panchina del Barcellona anche nel corso della prossima stagione. Fiducia da parte di Laporta

L’ultimo è stato un anno di grandi cambiamenti in casa Barcellona, con il caso Messi che ha preceduto le più recenti elezioni presidenziali che hanno portato al ritorno di Joan Laporta al timone. Un nuovo cambio di rotta in una stagione comunque molto complicata, vista l’ennesima eliminazione dalla Champions dei catalani, che al momento sono guidati in panchina da un Ronald Koeman spesso messo alla gogna mediatica. Tuttavia da Barcellona le acque sembrano essersi calmato con l’arrivo del nuovo presidente, ed anche il futuro dell’olandese appare più roseo.

Secondo quanto sottolineato da ‘TV3’ sono iniziati i contatti molto formali con Koeman che avrebbe tutta la fiducia del nuovo presidente e ha chiesto di intervenire nella programmazione della prossima stagione. In un recente incontro i vertici dell’area sportiva del Barça hanno infatti trasmesso tutta la fiducia allo stesso Koeman con tanto di conferma anche per il prossimo anno. Il tecnico orange ha chiesto l’ultima parola per quanto riguarda i nomi da acquistare per il prossimo anno e vuole partecipare alle trattative avendo un ruolo chiave. Le basi per il futuro sono state già gettate.