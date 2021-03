Idee chiare per Gareth Bale. Il classe 1989 gallese farà ritorno al Real Madrid, al termine dell’avventura al Tottenham

Gareth Bale si è rilanciato sotto la gestione Mourinho al Tottenham. A Londra l’esterno gallese ha collezionato 25 presenze, andando a segno per ben 10 volte. Un bottino niente male per il 31enne, ancora di proprietà del Real Madrid.

Il calciatore – intervenuto in conferenza stampa, in Galles – ha le idee chiare sul suo futuro. Il giocatore si appresta a concludere la sua avventura in Premier League, per far ritorno al Real Madrid: “Il mio piano era quello di fare una stagione al Tottenham e dopo l’Europeo tornare al Real perché ho ancora un anno di contratto – riporta Marca – I miei piani non sono cambiati, voglio tornare al club spagnolo. Il motivo principale che mi ha portato a trasferirmi a Londra, al Tottenham, è stato quello di giocare, per arrivare all’Europeo in buona forma”.

Ci sarà, poi, da capire se Bale, effettivamente, rimarrà al Real Madrid, o cambierà ancora una volta aria. Il giocatore ha un altro di contratto e un importante stipendio da sostenere. I piani dei blancos, come raccontato, sono altri, con Florentino Perez, intenzionato di regalarsi un nuovo attaccante top come Haaland o Mbappe.