Marc Marquez non è ancora pronto a gareggiare: il campione della Honda salta l’esordio stagionale in Qatar

Niente da fare per Marc Marquez. Il fuoriclasse della Honda deve rinunciare al Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale della Moto GP. Lo spagnolo – come comunicato dalla casa giapponese – non è ancora in grado di gareggiare ed è stato così deciso di non correre nessun rischio.

La Honda e il centauro hanno scelto la prudenza, preferendo non rischiare. Il recupero a 15 giorni dall’operazione all’omero destro procede bene, però dopo un ultimo consulto con gli specialisti si è deciso insieme al pilota di non forzare i tempi per il rientro in pista. “Dopo i test a Portimao e Montmelò ci ho creduto, però ancora non sono nelle condizioni migliori”, le parole di Marquez che farà un nuovo controllo il 12 aprile. Al suo posto in Qatar ci sarà Bradl in sella alla Honda.