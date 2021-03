Lutto nel mondo NBA: è morto Elgin Baylor, leggenda dei Los Angeles Lakers

Il mondo NBA piange la scomparsa di Elgin Baylor, leggenda dei Los Angeles Lakers. Aveva 86 anni

Lutto nel mondo NBA. È morto a 86 anni Elgin Baylor, leggenda dei Los Angeles Lakers e uno dei giocatori simbolo della pallacanestro degli anni ’60. A darne l’annuncio è la franchigia gialloviola, con la quale Baylor ha giocato per 14 stagioni, diventando 11 volte All-Star senza mai però riuscire a vincere un titolo NBA. L’Hall of Famer è morto per cause naturali e “in pace”, come si legge nel comunicato diffuso dai Lakers.