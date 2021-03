L’Italia affronterà Irlanda de Nord, Bulgaria e Lituania nelle gare di Qualificazione al Mondiale 2022: si ferma Cristante, l’annuncio di Mancini

Subito una defezione nell’Italia di Roberto Mancini in vista dei prossimi match delle Qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar. Il Ct della Nazionale ha svelato nella conferenza stampa di Coverciano la probabile indisponibilità di Bryan Cristante, uscito acciaccato nel match di campionato di ieri sera tra Roma e Napoli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Roma, Cristante ko: niente Nazionale

Le parole di Mancini alle domande dei giornalisti: “Probabilmente Cristante tornerà a casa“, sottolinea il selezionatore dell’Italia, con il duttile centrocampista giallorosso che ha rimediato un problema fisico nel posticipo dell’Olimpico che ha visto la squadra di Fonseca cedere le armi a Mertens e compagni. Cristante ha un fastidio al pube e, per evitare che il problema possa portare ad una pubalgia, lo staff medico della Roma sta cercando di gestirlo. Il giocatore non dovrebbe essere disponibile per le gare con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania.