Inter, l’esito dei tamponi sui nerazzurri: un nuovo positivo

In casa Inter arriva l’esito dei tamponi effettuati nella giornata di ieri: ecco le ultime sulla squadra di Conte

Il weekend calcistico ha portato buone notizie all’Inter, con la sconfitta della Juventus che ha lasciato i bianconeri a -10 in classifica. I nerazzurri, che non sono scesi in campo contro il Sassuolo per le numerose positività al coronavirus dei giorni scorsi, devono ora guardarsi solo dal Milan, che tiene botta e vincendo con la Fiorentina si è portato a -6. Intanto, Conte e soci attendono di poter tornare ad allenarsi.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Inter, avanza la trattativa Suning-Fortress | L’obiettivo di Zhang

L’esito dei tamponi effettuati ieri, in tal senso, ha rilevato che nessun calciatore è risultato ulteriormente positivo al coronavirus. Una buona notizia per il tecnico interista, anche se è emersa la positività di un appartenente al gruppo squadra.