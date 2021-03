Calciomercato, futuro Allegri | Caressa si sbilancia: chi è in pole

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco. Si parla molto di quale potrebbe essere la destinazione per l’allenatore: c’è chi si sbilancia su questo tema

Massimiliano Allegri ieri ha parlato a lungo del suo futuro e delle prospettive per la sua carriera al Club di ‘SkySport’. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, l’allenatore ha sottolineato di non sapere ancora nulla su quale sarà il suo destino, ma di certo vorrà tornare a sedere su una panchina prestigiosa, in Italia o all’esterno, mettendosi nuovamente in gioco dopo i grandi successi messi a segno in carriera.

Di certo, i rumors non mancano su quale sarà alla fine la squadra ad ingaggiare Allegri. Il tecnico, infatti, è entrato nella lista dei papabili per molti club di livello internazionale. Si pensi, ad esempio, alla Roma, con cui vi abbiamo riportato un contatto avvenuto nelle scorse settimane. I giallorossi sembrano, dunque, un’ipotesi decisamente credibile per il futuro del tecnico: Fabio Caressa, durante la trasmissione di ieri si è sbilanciato, esprimendo il suo pensiero sulla destinazione dell’allenatore.

Calciomercato Juventus, Caressa si espone sul futuro di Allegri: Roma in pole

Dinamiche e scenari che andranno valutati attentamente in ottica calciomercato nei prossimi mesi e che potrebbero riportare Allegri su una delle più importanti panchine di Serie A. Fabio Caressa non ha esitato a esprimere il suo pensiero sulla possibile destinazione dell’allenatore. Il noto cronista, infatti, si è sbilanciato sulla sua classifica circa le squadre che potrebbero ingaggiare il tecnico. Al primo posto, a suo avviso, c’è la Roma, che potrebbe scegliere il tecnico in sostituzione di Paulo Fonseca. Occhio, però, anche al Napoli. Nonostante i risultati in crescita dell’ultimo periodo, il futuro di Gennaro Gattuso sembra segnato e l’ex Juventus e Milan è un nome di primo livello.

In terza posizione, nella classifica di Caressa, si pone, invece, la Juventus. Lo stesso Allegri ha fatto il punto della situazione sull’eventuale ritorno in bianconero e la clamorosa ipotesi torinese non sarebbe da scartare. Secondo il cronista sarebbe questa la griglia per il futuro del tecnico: vedremo se avrà ragione e vedremo davvero Allegri alla Roma.