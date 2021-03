Calciomercato Juventus, Zidane il nome più suggestivo per il dopo Pirlo: ecco i due giocatori necessari per convincere il francese

Sono ore di riflessione sul futuro di Pirlo alla Juventus. Il tecnico bianconero rischia di salutare dopo una sola stagione, pesano inevitabilmente i passi falsi di questa annata. E dopo l’esclusione dalla Champions League, il nuovo ko in campionato con il Benevento compromette forse definitivamente la rincorsa scudetto e anzi complica addirittura il piazzamento tra le prime quattro. La dirigenza potrebbe cambiare in panchina ancora una volta e c’è un preferito d’obbligo, quel Zinedine Zidane inseguito da tempo e a sua volta non sicuro di restare al Real Madrid.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Decisione già presa

La Juve avrebbe le idee chiare per l’assalto all’allenatore francese e secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’ insisterebbe, nel prossimo mercato, su due nomi in particolare per convincerlo. Uno è quello del giovane centrocampista del Lione, Aouar, altro nome già seguito nel recente passato e per cui anche ‘Zizou’ stravede, tanto da aver cercato a propria volta di portarlo al Real. L’altro è quello di Karim Benzema, tornato a prendersi sulle spalle i ‘Blancos’ nelle ultime partite. Il centravanti francese è sinonimo di grande qualità e Zidane vorrebbe portarlo con sé nella sua prossima avventura professionale.