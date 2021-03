La Juventus ieri ha subito una cocente sconfitta in campionato, ma attenzione anche al futuro sul calciomercato. I bianconeri potrebbero fiondarsi su un big proveniente dalla Spagna

La Juventus non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante. Sono troppi gli alti e bassi nel club bianconero che arrivata a questo punto della stagione dovrà necessariamente trovare continuità per credere a uno scudetto che attualmente pare sempre più lontano. Ieri, infatti, è arrivata una brutta sconfitta contro il Benevento, inaspettata e dolorosa per morale e classifica.

Intanto le dinamiche di calciomercato restano sullo sfondo. La sensazione è che la Juventus sia pronta ad effettuare una ristrutturazione decisamente profonda della rosa e puntare su diversi profili sia di prospettiva che già affermati per aprire un nuovo ciclo. In tal senso, una grande occasione potrebbe provenire dalla Spagna e riguarda un calciatore già accostato in diversi casi ai club italiani. Stiamo parlando di Antoine Griezmann. L’avventura del francese con la maglia del Barcellona, a parte alcuni picchi, non è mai realmente decollata: ora attenzione a quale potrebbe essere il futuro dell’attaccante francese con l’Italia come possibile opzione.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in trequarti | Lo offre il Barcellona!

Calciomercato Juventus, doppia pista per il futuro di Griezmann: i bianconeri in lizza

Dalla Spagna si chiedono se il francese lascerà o meno il Barcellona. Emerge uno scenario decisamente interessante: la Juventus sarebbe in corsa per Griezmann. L’ex attaccante dell’Atletico Madrid, infatti, secondo quanto riporta ‘el chiringuito tv’ e in particolare José Alvarez, sarebbe entrato nel mirino dei bianconeri. Secondo questa ricostruzione, infatti, la Juventus sarebbe una delle possibili destinazioni per il calciatore insieme al Manchester United.

Si profila, dunque, una possibile corsa a due per il Nazionale francese. L’attaccante ha giocato 26 partite in Liga in questa stagione, mettendo a segno 8 gol e 6 assist con la maglia del Barcellona. Il suo contratto scadrà, invece, nel giugno del 2024. Una pista in più, dunque, da tenere in considerazione per l’attacco della Juventus in vista dei prossimi mesi sul calciomercato. Chissà che Griezmann non possa essere uno dei pezzi pregiati nella caldissima estate che attende i bianconeri.