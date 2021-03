Calciomercato, Colley tra Verona e Atalanta: le ultime

Arrivato in estate dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto, Ebrima Colley è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Serie A con la maglia del Verona. Attualmente ai box per infortunio, il 21enne attaccante esterno gambiano ha segnato un gol nei 643 minuti che gli ha concesso Juric in 19 presenze. Il club gialloblu ha preso una decisione sul suo futuro… CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU CALCIOMERCATONEWS.