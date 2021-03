Serie A, Roma-Napoli 0-2: Gattuso batte Fonseca grazie a Mertens

Tre punti molto importanti per il Napoli nella corsa alla Champions League: altra sconfitta per la Roma contro le big

Termina 0-2 la partita allo stadio Olimpico tra Roma e Napoli. Vittoria molto importante per gli uomini di Gennaro Gattuso dopo quella in casa del Milan. Una continuità che di certo non ha la squadra di Fonseca, alle prese con l’ennesima sconfitta negli scontri diretti. Punti che potrebbero fare la differenza nella corsa alla qualificazione in Champions League. Partita decisa da una doppietta di Dries Mertens.

Mertens ha infatti sorpreso Pau Lopez sul suo palo in occasione del primo gol, segnato su calcio di punizione. Secondo gol arrivato -incredibile ma vero- di testa, col portiere spagnolo che non ha potuto fare granché. ‘Giallo maledetto’ in questo match, con Fonseca che dovrà fare a meno di Ibanez e Villar per il match col Sassuolo. Gattuso, invece, non avrà Koulibaly contro il Crotone. Nella ripresa anche qualche scintilla tra Victor Osimhen e Gianluca Mancini, terminata comunque con il chiarimento tra i due.

CLASSIFICA SERIE A:

Inter* 65 punti; Milan 59; Juventus* 55; Atalanta 55; Napoli* 53; Roma 50; Lazio* 49; Sassuolo* 39; Verona 38; Sampdoria 35; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 31; Fiorentina 29; Spezia 29; Benevento 29; Torino* 23; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 15.