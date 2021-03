Classifica e marcatori dopo le gare delle ore 15 della 28a giornata di Serie A, da Juventus-Benevento a Sampdoria-Torino e Udinese-Lazio

Nella 28a giornata di Serie A non sono mancate le sorprese nelle gare domenicali delle ore 15. La Juventus, allo Stadium di Torino, ha perso contro il Benevento a causa di un errore clamoroso di Arthur che ha portato alla rete di Gaich al minuto 69. La Sampdoria ha invece battuto di misura il Torino grazie a una bella azione finalizzata da Candreva al minuto 25. Sul campo dell’Udinese, infine, la Lazio si è imposta per 1 a 0 in virtù della rete siglata da Marusic. Con questi risultati, la squadra di Pirlo vede allontanarsi sempre di più l’obiettivo scudetto, mentre quelli di Simone Inzaghi proseguono la lotta per il quarto posto. Nelle zone basse, infine, Sampdoria e Benevento guardano con fiducia alla salvezza, il Torino resta invece in piena lotta per non retrocedere.

Juventus-Benevento 0-1: 69′ Gaich (B)

Sampdoria-Torino 1-0: 25′ Candreva (S)

Udinese-Lazio 0-1: 37′ Marusic (L)

Classifica Serie A: Inter 65 punti; Milan 56; Juventus 55; Atalanta 55; Napoli 50; Roma 50; Lazio 49; Sassuolo 39; Verona 38; Sampdoria 35; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 31; Fiorentina 29; Spezia 29; Benevento 29; Torino 23; Cagliari 22; Parma 19; Crotone 15.