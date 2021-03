Roma-Napoli, scintille in campo tra Osimhen e Mancini

Scintille in campo durante Roma-Napoli tra Victor Osimhen e Gianluca Mancini per un contatto tra i due giocatori

Piccole frizioni in campo tra Victor Osimhen, subentrato al posto di Dries Mertens, e Gianluca Mancini, difensore della Roma. Il centravanti del Napoli era scattato in profondità e il difensore giallorosso si era messo tra l’avversario e la palla. Tra i due c’è stato un contatto e l’arbitro Di Bello ha fischiato il fallo in favore della Roma. Scintille però per un calcio di Mancini nei confronti di Osimhen, che ha subito reagito. I due sono stati divisi dai giocatori in campo e, una volta calmati gli animi, si sono spiegati.